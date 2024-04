Polizei Eschwege

POL-ESW: schwerer Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B 80

Eschwege (ots)

Um 21:11 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagabend ein 21-Jähriger aus Hann. Münden mit einem Pkw die B 80 von Gertenbach kommend in Richtung Witzenhausen. Ihm folgte ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Schauenburg, der beabsichtigte den vorausfahrenden Pkw des 21-Jährigen zu überholen. Dieser wiederum beabsichtigte in Höhe der Einmündung zur Straße "Am Mittelberg" nach links in diese abzubiegen. Strittig ist bislang, ob der 21-Jährige zuvor den Blinker "links" betätigt hatte. Letztendlich überholte der 59-Jährige den Pkw des 21-Jährigen, der in diesem Moment nach links abbog, wodurch es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Durch den Unfall wurden der 59-Jährige schwer sowie zwei weitere Mitfahrer leicht verletzt; der 21-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Klinikum nach Göttingen gebracht.

Im Einsatz war auch die örtliche Feuerwehr. Die Straßenmeisterei wurde aufgrund auslaufender Betriebsstoffe angefordert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 80 war in diesem Streckenabschnitt bis ca. 22:30 Uhr voll gesperrt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

