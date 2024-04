Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.04.24

Eschwege (ots)

Ausgewichen und in den Graben gefahren

Um 06:41 Uhr befuhr heute Morgen ein 41-Jähriger aus Wanfried mit einem Pkw die K 14 von Altenburschla in Richtung der B 250. Im Einmündungsbereich zur Bundesstraße bog er nach links in Richtung Wanfried ab, übersah dabei aber den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 42-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 42-Jährige sein Auto stark ab, wich nach rechts aus und fuhr dadurch mit dem Auto in den Straßengraben. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 4500 EUR.

Spargelhäuschen beschädigt

Um 06:24 Uhr befuhr heute Morgen ein Lkw die Straße "An der Schindersgasse" in Grebendorf. Beim Abbiegen auf das dortige Tankstellengelände beschädigte der Lkw ein dort aufgestelltes Holzhäuschen für den Spargelverkauf, welches er einige Meter mitschleifte. Zudem wurde noch ein Schild der Tankstelle beschädigt. Der Lkw-Fahrer aus Thüringen fuhr anschließend weiter, meldete sich jedoch eine Stunde später bei der Tankstelle. Ein Verfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

Geparktes Auto beschädigt

Um 19:05 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 42-Jähriger aus Waldkappel mit einem Pkw die Straße "Brühl" in Eschwege. Dabei streifte er mit dem Außenspiegel seines Autos beim Vorbeifahren einen geparkten VW Polo. Sachschaden: ca. 150 EUR.

Unfallflucht

Zwischen dem 06.04.24, 23:30 Uhr und dem 07.04.24, 14:00 Uhr wurde in der Dr.-Gebhardt-Straße in Eschwege in Höhe Haus-Nr. 15 ein schwarzer Ford Fiesta im Heckbereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Diebstahl eines Anhängers

Zwischen dem 06.04.24, 20:00 Uhr und dem 07.04.24, 09:00 Uhr wurde in der Gemarkung von Dudenrode (Flurgemarkung: In den Sitten") ein landwirtschaftlicher Anhänger "Damko Trailers" entwendet. Zuvor wurde durch den oder die Täter das angebrachte Anhängerkupplungsschloss aufgebrochen. Anschließend konnte der Anhänger (mobile Sortierungsanlage) mit montierter Seilwinde angehangen und abtransportiert werden. Der Schaden wird mit 3500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Auf dem Parkplatz "Expert" in der Dünzebacher Straße in Eschwege wurde gestern Vormittag ein dort geparkter blauer VW Golf durch Unbekannte beschädigt, indem der rechte hintere Kotflügel zerkratzt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Einbruch in Garage

Um 09:43 Uhr wurde heute Morgen in der Rimbachstraße in Netra festgestellt, dass Unbekannte ein Vorhängeschloss einer Garage aufgebrochen hatten und aus der Garage einen Akkubohrschrauber und einen Laubbläser entwendeten. Der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 15:47 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 85-Jähriger aus Hann. Münden die Ermschwerder Straße (L 3237) in Witzenhausen. Im Einmündungsbereich zur Schützenstraße (B 451) hielt er zunächst mit seinem Pkw an, um den vorfahrtsberechtigten Verkehr durchfahren zu lassen. Als der 85-Jährige sicher war, dass "frei" wäre, fuhr er los, wobei er dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 90-jährigen Witzenhäusers übersah. Die Fahrer bleiben unverletzt; der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

