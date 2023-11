Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in Bürogebäude

Wermelskirchen (ots)

Am Sonntagmorgen (19.11.) gegen 08:25 Uhr ist einer Anwohnerin ein Einbruch in ein Bürogebäude in der Hauptstraße in Dhünn aufgefallen.

Offenbar haben Unbekannte die Eingangstür zu dem Bürogebäude gewaltsam aufgehebelt und gelangten dann in das Objekt. Im Inneren haben sie mehrere Büroräume betreten und offensichtlich Aktenschränke und Schubladen durchwühlt. Auch ein Büroraum einer angrenzenden Werkstatt wurde von den Tätern aufgesucht.

Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und bestellte den Erkennungsdienst zum Tatort, um mögliche Spuren zu sichern. Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell