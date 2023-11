POL-RBK: Burscheid - Pkw nach Einbruch in Reihenhaus entwendet

Bergisch Gladbach (ots) - In der vergangenen Nacht (16.11.) sind Unbekannte in einen Juwelierladen in der Altenberger-Dom-Straße in Schildgen eingebrochen. Gegen kurz vor 04:00 Uhr Uhr löste die Alarmanlage des Geschäftes aus und der Sicherheitsdienst rief die Polizei. Bei Eintreffen am Tatort konnten keine Täter mehr angetroffen werden. Offenbar wurde ein Fenster des Ladens gewaltsam aufgebrochen, im Verkaufsraum ...

