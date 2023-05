LPI-EF: Hund vergiftet

Sömmerda (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Montagmorgen in Sömmerda. Gegen 06.20 Uhr war ein 41-jähriger Audi-Fahrer auf der Kölledaer Straße in Richtung Frohndorfer Straße gefahren. In einer Linkskurve kam der Mann von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Lichtmast. Dieser knickte um und verfehlte nur knapp einen Radfahrer. Nach ersten Ermittlungen war der 41-Jährige auf dem Heimweg von ...

