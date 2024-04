Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Wohnwagen geraten auf Campinganlage in Brand

Acht Wohnwagen und ein Wohnmobil sind am Mittwochabend auf einer Campinganlage in Brand geraten. Gegen 20 Uhr rückten die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zu dem Brandort aus, wo die Wehrleute unmittelbar mit den Löscharbeiten begannen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 51-Jähriger eine Gasflasche gewechselt und anschließend einen Gasofen in Betrieb genommen, woraufhin es zu einer Stichflamme kam. Das dadurch entstandene Feuer griff schnell auf die angrenzenden Campingmobile über. Zum Zeitpunkt des Brandes hat sich lediglich eine weitere Person in den Unterkünften aufgehalten, verletzt wurde niemand. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird vorläufig auf über 100.000 Euro beziffert.

