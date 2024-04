Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Sauldorf

Boll

Ravensburg (ots)

Brand eines Einfamilienhauses

Aus bislang noch ungeklärten Gründen kommt es am Donnerstag etwa gegen 20.44 Uhr zu einem Gebäudebrand in Sauldorf / Boll. Der Brand brach in einem angebauten Schuppen des Hauses aus und breitete sich anschließend schnell auf das Hauptgebäude aus. Beim Eintreffen der Polizei stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Vollbrand. Die Hausbewohner konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Nachdem der Brand gelöscht war, stand fest, dass das Haus nicht mehr bewohnbar war. Die Hausbewohner kamen bei Verwandten unter. Neben der Polizei und zwei Rettungswagen, war die Feuerwehr mit 93 Feuerwehrleuten aus den umliegenden Gemeinden vor Ort. Der Sachschaden wird auf etwa 300.000.- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell