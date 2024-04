Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Schäferhündin beißt Terrier und dessen Frauchen

Durch eine Lücke in der Hecke sprang am Mittwochabend eine Schäferhündin im Bereich Gammertingen von einem Privatgrundstück auf die Straße und packte den Terrier einer Spaziergängerin. Die Hündin soll dabei mehrmals zugebissen und den Terrier schwerer verletzt haben, sodass später eine Operation bei einem Tierarzt nötig war. Auch das Frauchen zog sich leichtere Bissverletzungen an den Händen zu, als sie die Tiere trennen wollte. Nach dem Vorfall hat der Polizeiposten Gammertingen Ermittlungen eingeleitet, die sich gegen den Halter der Schäferhündin richten.

Mengen

An Mühle randaliert

Unbekannte haben zwischen Sonntag, 17.03., und Donnerstagvormittag, 11.04., an der Grabenmühle in der Reischachstraße randaliert. Die Täter beschädigten an einem Anbau des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes die Scheiben eines Sprossenfensters und ein Oberlicht. Der mutwillig verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Der Polizeiposten Mengen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Illmensee

Verkehrsunfall an Stoppstelle

Auf insgesamt rund 10.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Donnerstag kurz vor 12 Uhr auf der L 207a zwischen Illmensee und Rickertsreute entstanden ist. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen überfuhr der 23 Jahre alte Fahrer eines Peugeot-Transporters die dortige Stoppstelle von Krumbach in Richtung Volzen und übersah dabei eine 84 Jahre alte Ford-Fahrerin, die auf der Landesstraße in Richtung Rickertsreute unterwegs war. Die beiden Pkw kollidiertem im Einmündungsbereich und waren aufgrund ihrer erheblichen Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Fahrzeuge. Die 84-Jährige wurde vor Ort kurzzeitig durch den Rettungsdienst betreut. Weil der 23-Jährige offensichtlich ungebremst über die Stoppstelle gefahren sein soll, wird gegen ihn wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell