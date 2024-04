Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 14.04.24 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

51jähriger randaliert in der Notaufnahme

Zu einem Randalierer wurden Beamte des Polizeireviers Überlingen am Samstagabend in die Notaufnahme des Helios Spital gerufen. Der Mann bedrohte und beleidigte dort das Pflegepersonal. Da er sich auch nach Eintreffen der Polizei nicht beruhigen ließ, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Als er in der Arrestzelle des Polizeireviers Überlingen weiter randalierte, brachte man ihn schließlich in eine Fachklinik.

Frickingen

VW-Fahrer muss nach Kontrolle den Führerschein abgeben.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte des Polizeireviers Überlingen am Samstagnachmittag bei einem Autofahrer Alkoholbeeinflussung fest. Der 31jährige wurde in der Landstraße kontrolliert und hatte einen Atemalkoholwert von über 1,2 Promille. Seinen Führerschein musste er vor Ort abgeben; es schloss sich eine Blutentnahme an. Gegen den Fahrer wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Friedrichshafen-Manzell

Unfallfahrer greift Polizisten an

Am frühen Sonntagmorgen durchbrach der Fahrer eines Transporters die Schranke zum Freizeitgelände Manzell. Dabei entstand an seinem Fahrzeug, wie auch an der Schranke erheblicher Sachschaden. Bei dem 23jährigen Fahrer stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest und brachten ihn zur Blutentnahme. Während und nach der Blutentnahme im Krankenhaus wurde der Mann gegenüber den Beamten immer aggressiver. Er beleidigte sie mit unflätigen Ausdrücken und versuchte unvermittelt mit einem Kopfstoß einen Beamten im Gesicht zu treffen. Der junge Mann konnte schließlich überwältigt und gefesselt werden. Er wurde in eine Fachklinik verbracht. Ein Führerschein konnte dem Mann nicht abgenommen werden. Die Ermittlungen ergaben, dass dieser ihm schon Stunden zuvor von einer anderen Polizeistreife wegen Fahren unter Alkoholeinfluss abgenommen wurde. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr in zwei Fällen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verursachung eines Verkehrsunfalls sowie tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und Beleidigung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell