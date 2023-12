Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr kollidierte in der Eisenstraße ein betrunkener Fiat-Fahrer mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW und flüchtete anschließend. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Während einer eingeleiteten Fahndung nach dem Fahrzeug konnte der 22-jährige Mann von einer Polizeistreife in der Hansastraße gestoppt und kontrolliert werden. Hier stellte sich heraus, dass er mit fast 2,4 Promille Alkohol unterwegs war. Er musste zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienstelle. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Polizisten.

