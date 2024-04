Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter beschädigt Fahrzeug

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, einen in der Kameliterstraße abgestellten Pkw erheblich beschädigt. Der Täter zerstach alle vier Reifen des Wagens und zerkratzte die Fahrzeugtür. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Zeugen der Tat mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Ravensburg

Fahrerflucht

Im Parkhaus eines Supermarkts in der Weißenauer Straße hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr einen Nissan hinten links touchiert und dabei Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Unfallflucht und bittet etwaige Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Aulendorf

Polizei sucht Zeugen zu Vorfall vor einer Gaststätte

Im Rahmen einer Schlägerei vor einer Gaststätte am frühen Sonntag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5756883), soll es zu einem weiteren Vorfall gekommen sein. Offenbar soll ein deutlich alkoholisierter Mann aus der Gruppe der umstehenden Personen auf die Straße gestürzt sein. Dort soll genau in dem Moment ein Fahrzeug vorbeigefahren sein. Der Fahrzeuglenker hielt im Anschluss kurz an, setzte dann seine Fahrt jedoch fort. Noch unklar ist, ob es zu einer Berührung des Wagens mit dem Mann gekommen ist. Dieser wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet etwaige Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wangen

Unter Alkoholeinfluss mit dem Pedelec unterwegs

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss ein 37-Jähriger rechnen, den Beamte des Polizeireviers Wangen am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr mit seinem Pedelec im Stadtgebiet gestoppt haben. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Da ein Alkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab, ordneten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik an. Das Pedelec musste der 37-Jährige stehen lassen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Isny

Buntmetalldiebe unterwegs

Vom Gelände eines Umspannwerks in Achen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende mehrere Kabelspulen und Kabel gestohlen. Die Täter gelangten über ein gewaltsam aufgebrochenes Schloss am Bauzaun auf das Gelände und transportierten das schwere Diebesgut mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Personen, die im Bereich Achen Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden, der wegen des Diebstahls ermittelt.

Isny

Unbekannte Täter beschädigen Fahrzeug

Einen BMW, der am Sonntag zwischen 14.25 Uhr und 16.50 Uhr auf dem Parkplatz einer Kirche in der Kemptener Straße abgestellt war, haben Unbekannte erheblich beschädigt. Unter anderem rissen die Täter einen Scheibenwischer ab und zerkratzten die gesamte Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Zudem rissen sie das hintere Kennzeichen brachial ab. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Leutkirch

Pärchen muss nach Kontrolle mit etlichen Anzeigen rechnen

Ein verlassener BMW mit eingeschaltetem Licht hat am Sonntag gegen 22.30 Uhr auf dem Gelände des Eurorasthofs bei Altmannshofen die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Bei einer Datenabfrage stellte sich heraus, dass die Kennzeichen auf einen Renault ausgegeben sind und dieser bereits seit mehreren Wochen stillgelegt war. Während der Abklärungen kamen eine 24-Jährige und ein 21-Jähriger auf das Fahrzeug zu. Es stellte sich heraus, dass das Paar kurz zuvor mit dem Wagen zum Eurorasthof gefahren war. Da beide Personen deutlich über ein Promille Alkohol intus hatten und die Fahrereigenschaft vor Ort nicht geklärt werden konnte, mussten beide in einem Krankenhaus Blut abgeben. Das Fahrzeug musste das Pärchen an Ort und Stelle stehen lassen. Auf das Duo kommen nun Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Bußgeld wegen eines nicht in der Frist angemeldeten Wohnsitzes zu. Der Lenker des Wagens muss zudem mit Konsequenzen wegen Alkohols am Steuer rechnen. Sollte sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellen, dass der 21-Jährige am Steuer saß, kommt auf ihn eine weitere Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu, da er keinen Führerschein besitzt. Als Halterin des BMW wird dann auch die 24-Jährige strafrechtlich belangt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Leutkirch

Radfahrer stoßen zusammen

Zwei 7 und 59 Jahre alte Radfahrer sind am Sonntag gegen 17 Uhr im Öschweg zusammengestoßen. Der Bub fuhr mit seinem Fahrrad aus einem Grundstück heraus und prallte dabei in die 59-Jährige, die in diesem Moment mit ihrem Rad im Öschweg unterwegs war. Beide Radler stürzten. Der 7-Jährige konnte nach kurzer Behandlung im Rettungswagen entlassen werden, die 59-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an den Fahrrädern fällt gering aus.

Leutkirch

Diebe entwenden Autoräder aus Fahrzeug

Aus einem Mercedes Benz, der seit Anfang April auf dem Parkplatz "Winterberg" an der A 96 abgestellt war, haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag, 9.4., und Freitag, 12.4., vier Autoräder gestohlen. Der Wagen war dort Anfang April nach einer Kontrolle durch Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg abgestellt worden, da der Fahrer keinen Führerschein besaß. Zeugen des Diebstahls oder Personen, die Hinweise auf den Verbleib der Räder im Wert von rund 800 Euro geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 beim Verkehrsdienst Kißlegg zu melden.

Leutkirch

Raser fährt Vorausfahrendem auf

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag kurz nach 18 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll sich ein 29 Jahre alter BMW-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit und unter Benutzung der Lichthupe auf der linken Fahrspur dem Wagen einer 68-Jährigen genähert haben und diese dazu bewegt haben, auf die rechte Spur zu fahren. Dort musste die Frau stark abbremsen, um nicht mit einem Reisebus zu kollidieren. Im weiteren Verlauf soll der 29-Jährige dicht auf den Skoda eines 35-Jährigen aufgefahren sein und diesem ebenfalls die Lichthupe gegeben haben. Dabei kollidierte der 29-Jährige mit dem Heck des Skoda. Drei Personen im Skoda, darunter ein sieben Monate altes Kleinkind, wurden durch den wuchtigen Aufprall verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. am Skoda entstand rund 5.000 Euro Sachschaden, am BMW ein solcher in Höhe von rund 8.000 Euro. Auf den 29-Jährigen kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu. Zeugen des Unfalls sowie Personen, die durch die Fahrweise des 29-Jährigen ebenfalls beeinträchtigt wurden, mögen sich bitte unter Tel. 07563/9099-0 beim Verkehrsdienst Kißlegg melden.

