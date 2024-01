Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Birkenfeld (ots)

Am Samstag, den 09.12.2023, ist es in Birkenfeld offenbar zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Frau gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Frau zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Bahnhofstraße auf dem Nachhauseweg. Hinter ihr liefen wohl zwei männliche Personen. Unerwartet soll die Frau von hinten gestoßen worden sein und kam hierdurch zu Fall. Als sie wieder aufstehen wollte, wurde sie wohl abermals zu Boden gestoßen. Gegen 23:30 Uhr wurde durch einen Zeugen eine offenbar alkoholisierte und gestürzte Frau bei der Rettungsleitstelle gemeldet. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde die verletzte Frau in ein Krankenhaus transportiert. Am darauffolgenden Tag wurde die Polizei durch die noch im Krankenhaus befindliche Geschädigte über den genannten Tathergang informiert. Durch den Zeugen wurde bekannt, dass sich zum Auffindezeitpunkt der Frau noch zwei Fahrzeuge, ein weißes sowie ein dunkelfarbenes, in der Bahnhofstraße befanden. Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet der mit der Sachbearbeitung betraute Polizeiposten Birkenfeld Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Insassen der beiden vor Ort befindlichen Fahrzeuge, sich unter 07231 471858 oder beim Polizeirevier Neuenbürg unter 07082 7912-0, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell