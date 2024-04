Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 16.04.2024

Vogt (Landkreis Ravensburg) (ots)

Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Geldübergabe fest

Ermittler der Kriminalpolizei Friedrichshafen haben am vergangenen Dienstag nach mehreren Betrugsdelikten mit Schockanrufen einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Die Kriminalbeamten waren dem Tatverdächtigen nach einer Tat am 20. März, bei der er eine Seniorin um ihr Erspartes brachte (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5740909), im Rahmen der Ermittlungen auf die Spur gekommen. Den 20-jährigen dringend Tatverdächtigen konnten die Beamten am Dienstag letzter Woche an seiner Wohnanschrift im Landkreis Ravensburg antreffen und festnehmen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen gewerbsmäßigen Betrugs erließ. Er wurde noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe "Call-Center", ob der 20-Jährige auch an weiteren Taten beteiligt war, sowie zu den Hintermännern, dauern derzeit an.

