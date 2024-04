POL-PPRP: Bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben - Güterverkehr im Blick" - Bilanz des Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots) - Der Kriminalpolizei Ludwigshafen wurden am Mittwoch (17.04.2024) zwei betrügerische Anrufe gemeldet. Am Dienstagnachmittag (16.04.2024) wurde eine Seniorin in Limburgerhof von einem falschen Polizeibeamten angerufen. Mit der bekannten Masche, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei, versuchte der Betrüger die Frau in ein Gespräch zu verwickeln. Die Angerufene wurde misstrauisch, was der ...

