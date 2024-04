Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrerin verletzte sich bei Unfall leicht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (17.04.2024, gegen 19 Uhr), verwechselte eine 77-Jährige beim Rangieren in einer Parklücke in der Straße "Im Zinkig" Gas und Bremse. Sie fuhr daraufhin gegen einen Gartenzaun. Durch den Aufprall wurde der Airbag ausgelöst und die 77-Jährige wurde leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.800 Euro.

