BPOL-F: Bahnstromunfall - Jugendlicher klettert auf Güterwagen

Frankfurt am Main (ots) - Eine Streife der Bundespolizei hat am Dienstag einen 32-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen, der am 19. Januar im Frankfurter Hauptbahnhof einer 20-jährigen Frau das Handy gestohlen hatte. Aufgrund vorliegender Fahndungsfotos hatten die Beamten den Mann am Hauptbahnhof Frankfurt am Main erkannt und festgenommen. Nach seiner Festnahme wurde er zur Wache gebracht, wo nach Feststellung seiner ...

mehr