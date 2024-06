POL-PPWP: Sachbeschädigung am Fackelrondell - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) - Am späten Dienstagnachmittag (11. Juni 2024), gegen 17 Uhr, klaute ein unbekannter Mann mehrere Kinderoutfits aus einem Textilgeschäft für Familien in der Kerststraße. Nachdem der Täter das Geschäft betreten hatte, begab er sich in die Kinderabteilung und schnappte sich dort eine größere Anzahl an Kleidungsstücken. Ohne zu bezahlen, rannte der Verdächtige mit dem Diebesgut aus dem Laden. ...

mehr