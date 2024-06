Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Armeebekleidung aus Fahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein 32-Jähriger erstattete am Mittwoch Anzeige bei der Polizei. Nach seinen Angaben wurde im Stadtteil Einsiedlerhof aus seinem Fahrzeug ein Rucksack mit Armeebekleidung gestohlen. Der Wagen stand von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr, in der Peter-Bardens-Straße am Straßenrand. Wer sich am Auto des Mannes zu schaffen gemacht hat, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, oder Hinweise zum Verbleib der Kleidung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

