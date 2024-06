Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrssicherheit in Stadtgebiet: E-Scooter im Blick

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei in Kaiserslautern hat am frühen Mittwochabend gleich mehrere Elektroroller aus dem Verkehr gezogen. Gegen 17:45 Uhr unterzogen die Polizeibeamten einen 43-Jährigen in der Fischerstraße einer Verkehrskontrolle. Der Mann war mit seinem E-Scooter unterwegs. Bei ihm konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend konnte er die Dienststelle zu Fuß verlassen.

Weil er Schlangenlinien fuhr und kein Kennzeichen am E-Scooter angebracht war, wurde ein 26-Jähriger gegen 20:10 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei gab er an, dass er zuvor Marihuana in einer sogenannten "Vape" geraucht habe. Die Ordnungshüter untersagten die Weiterfahrt. Auf der Dienststelle wurde dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde präventiv sichergestellt. Den Mann erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Versicherungsschutz.

Einen weiteren Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs hielten die Polizeibeamten gegen 21:45 Uhr in der Malzstraße an. Das am Roller angebrachte Versicherungskennzeichen stammte aus dem Jahr 2023 und war daher nicht mehr gültig. Auch der 22-jährige Fahrer sieht einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz entgegen. |jm

