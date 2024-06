Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 23.06.2024 aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Hochzeitskorso blockiert die B 30.

Zu massiven Verkehrsbehinderungen kam es am Samstagnachmittag zwischen 15:15 Uhr und 16.00 Uhr auf der B 30 bei Oberzell und im Wohngebiet Lerchenfeld in Weingarten. Ein türkischer Hochzeitskonvoi befährt mit ca. 50 Fahrzeugen die B 30 vom Bodensee kommend in Richtung Norden. Auf Höhe Oberzell werden von dem Konvoi die beiden Fahrspuren der B 30 in Richtung Norden blockiert. Die mehrere Minuten dauernde Totalblockade soll mehreren Fahrzeugen des Konvois ermöglichen, mit durchdrehenden Reifen Kreise auf die Fahrbahn zu zeichnen, wodurch es zu einem Rückstau gekommen ist. Mehrere dadurch behinderte und erzürnte Verkehrsteilnehmer teilen dies über Notruf der Polizei mit. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte hat sich der Konvoi wieder in das Wohngebiet Lerchenfeld in Weingarten in Bewegung gesetzt, wo die Braut zu den abendlichen Feierlichkeiten abgeholt werden sollte. Auch hier kommt es zu massiven Behinderungen durch das Zuparken des dortigen Wohngebietes durch die Konvoifahrzeuge. Insbesondere zu den Vorfällen auf der B 30 ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen auf der B 30, und insbesondere zu dort beteiligten Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg (0751/803-3333) zu melden.

