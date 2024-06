Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrerin verletzt sich beim Unfall leicht

Leichte Verletzungen hat sich eine 52 Jahre alte Radfahrerin zugezogen, als sie am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr von einem Pkw erfasst wurde. Die Frau war im Kreisverkehr der Äußeren Ailinger Straße unterwegs und wollte in die Kornblumenstraße einfahren. Eine aus Richtung Ailingen kommende 77 Jahre alte Toyota-Fahrerin über sah die Frau beim Einfahren in den Kreisel und nahm ihr die Vorfahrt. Infolge der Kollision stürzte die 52-Jährige und verletzte sich leicht. Eine medizinische Versorgung an der Unfallörtlichkeit war nicht erforderlich.

Friedrichshafen

Frauen von Exhibitionist belästigt

Nachdem ein Exhibitionist am Donnerstagnachmittag zwei Frauen im Bereich des Riedleparks belästigt hat, ermittelt die Polizei. Der Unbekannte sprach zunächst eine 64-Jährige an und fragte nach dem Weg zum Bodenseecenter. Im Anschluss entblößte er sich, soll sexuelle Handlungen an sich vollzogen und die Frau dabei verfolgt haben. Erst auf die energische Ansprache der 64-Jährigen suchte er zunächst das Weite. Nur kurze Zeit später meldete sich eine 63-Jährige, die einen ähnlichen Sachverhalt zur Anzeige brachte. Der Unbekannte konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Beide beschreiben den Täter als etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 180 cm groß und korpulent. Er hatte kurze dunkle Haare und einen 3-Tage-Bart. Der Mann war mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Er war mit einem türkisfarbenen Leih-Scooter unterwegs. Die Kriminalpolizei geht ersten Hinweisen nach. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder ebenfalls belästigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Langenargen

Unter Drogen zur Polizei gefahren

Mit einer Anzeige muss eine 19-Jährige rechnen, die am Donnerstag offenbar unter Drogeneinfluss stehend zur Polizei gefahren ist. Die Frau erstattete eine Anzeige beim Polizeiposten Langenargen und händigte den Beamten Betäubungsmittel "eines Bekannten" aus, die sie zur Verwahrung beziehungsweise Beseitigung an die Polizei übergeben wollte. Bei der Vernehmung gab die junge Frau an, am Vorabend selbst einen Joint geraucht zu haben. Da sie selbst mit dem Pkw zur Polizei gefahren war und ein Vortest positiv auf THC reagierte, musste sie in einer Klinik eine Blutprobe abgeben.

Meckenbeuren

Anrufer will Bankangestellte erpressen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 54 Jahre alter Mann rechnen, der am Donnerstagvormittag einen Polizeieinsatz ausgelöst hat. Er rief in einer Bank an, forderte einen hohen Geldbetrag und drohte damit, sollte er den Betrag nicht erhalten, schwere Straftaten zu begehen. Die Ermittler fanden die Identität des anonymen Anrufers rasch heraus und brachten den geständigen Mann aufgrund seines unberechenbaren Gemütszustandes in eine Fachklinik. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter schwerer räuberischen Erpressung eingeleitet.

Salem

Arbeitsunfall

Schwere Verletzungen hat sich ein 56 Jahre alter Mann am Donnerstagvormittag bei einem Arbeitsunfall in Neufrach zugezogen. Er und weitere Arbeiter waren damit beschäftigt, einen Mulcher abzuladen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sollte der 56-Jährige das Gerät stabilisieren, damit dieses nicht gegen den Teleskoplader pendelt. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit geriet der Mann dabei mit seinem Bein unter den mit Schrittgeschwindigkeit rollenden Lader. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Inwieweit fahrlässiges Verhalten zum Unglück geführt haben könnte, wird nun im Rahmen von weiteren Untersuchungen geprüft.

