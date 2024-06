Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Gegen Straßenlaterne gefahren

Sachschaden von rund 1.500 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursacht, indem er im Brühlweg eine Straßenlaterne aus der Verankerung gedrückt und beschädigt hat. Ohne sich nach dem Unfall zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der Polizeiposten Gammertingen hat den Unfall aufgenommen und Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen. Hinweise auf den Verursacher nehmen die Beamten unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Leibertingen

Mann nach häuslicher Gewalt in Gewahrsam

Wegen häuslicher Gewalt hat das Polizeirevier Sigmaringen am Mittwochabend ein Strafverfahren gegen einen 38-Jährigen eingeleitet, der sich in der Folge zudem unbelehrbar zeigte. Nachdem der Mann auf seine Frau losgegangen war, erteilten ihm die Einsatzkräfte einen Wohnungsverweis und brachten ihn aufgrund seines Ausnahmezustandes in eine Fachklinik. Als er am nächsten Tag stark alkoholisiert erneut zweimal vor der Wohnung auftauchte und sich auch gegenüber den zur Hilfe gerufenen Polizeibeamten aggressiv verhielt, nahmen die Einsatzkräfte den 38-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier unter. Weil er gegen die polizeilichen Weisungen verstoßen hat, erwarten den Mann weitere Konsequenzen.

Sigmaringen / Laiz

Wohnmobil aufgebrochen

Ein Wohnmobil haben Unbekannte aufgebrochen und das Autoradio sowie den Bildschirm für die Rückfahrkamera gestohlen. Die Täter machten sich zwischen Sonntag und Donnerstag an dem Fahrzeug zu schaffen, das auf dem Parkplatz der Festhalle in der Hauptstraße in Laiz abgestellt war. Der dabei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Sigmaringen

Polizei rückt zu Unfall aus - Fahrräder sichergestellt

Zu einem Unfall mit einem Radfahrer sind am Donnerstagabend der Rettungsdienst und die Polizei ausgerückt, nachdem der Radler alleinbeteiligt gestürzt war und sich bei seinem Sturz leichte Verletzungen zuzog. Bei der Unfallaufnahme wurden die Beamten jedoch in anderer Sache stutzig: An dem Rad des 32-Jährigen war die eingravierte Rahmennummer abgeschliffen. Als die Polizisten auch das Rad seines Begleiters in den polizeilichen Fahndungssystemen abfragten, stellte sich heraus, dass dieses 2019 in Bereich des Polizeipostens Altshausen gestohlen worden war. Die Beamten stellten beide Räder sicher und leiteten Ermittlungen wegen Verdachts des Diebstahls gegen den Gestürzten und seinen Begleiter ein.

Schwenningen

Sitzbänke in Bushaltstelle beschmiert

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung hat der Polizeiposten Stetten am kalten Markt aufgenommen, nachdem Unbekannte zwischen Montag und Donnerstag die Sitzbänke an der Bushaltstelle Hasenplatz in der Hauptstraße mit einem Farbstift beschmiert haben. Durch die Schmierereien ist ein Sachschaden von rund 200 Euro entstanden. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei unter Tel. 07573/815 entgegen.

Pfullendorf

Vandalismus an geparktem Sprinter - Polizei bittet um Hinweise

Vandalismus an einem geparkten Sprinter haben Unbekannte zwischen Samstag und Donnerstag in der Straße "Sonnenrain" betrieben. Die Täter zerstachen an dem Fahrzeug einen Reifen, entwendeten beide Kennzeichen und beschmierten einen Radkasten. Der Polizeiposten Pfullendorf hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet und bittet Personen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Bad Saulgau / Winterlingen / Mengen

Berauscht am Steuer

Gleich drei offensichtlich berauschte Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Donnerstagnachmittag und Donnerstagabend bei Verkehrskontrollen in Bad Saulgau, Winterlingen und Mengen aus dem Verkehr gezogen. Während der Alkoholvortest bei einem 56-Jährigen über 1,1 Promille anzeigte, schlugen die Drogenvortests bei zwei 35 und 45 Jahre alten Männern auf Cannabis an. Die Wagen blieben in der Folge stehen, alle drei mussten in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte sich bei den 35- und 45-Jährigen der Verdacht der Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr bestätigen, kommen auf diese ein empfindliches Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot zu. Der 56-Jährige musste aufgrund des hohen Alkoholwerts seinen Führerschein direkt bei den Beamten abgeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

