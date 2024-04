POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht mit Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Nach einem Unfall, bei dem am Montagvormittag eine Schülerin angefahren wurde, sucht die Polizei nach dem Mädchen und nach weiteren Zeugen. Eine Frau hatte den Unfall im Nachgang gemeldet. Sie selbst war am Montag gegen 9.35 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Altstadtring unterwegs. Am Zebrastreifen (Nähe Lunastraße) habe sie angehalten, ...

mehr