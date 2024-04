Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Schülerin und weitere Zeugen nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Unfall, bei dem am Montagvormittag eine Schülerin angefahren wurde, sucht die Polizei nach dem Mädchen und nach weiteren Zeugen. Eine Frau hatte den Unfall im Nachgang gemeldet. Sie selbst war am Montag gegen 9.35 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Altstadtring unterwegs. Am Zebrastreifen (Nähe Lunastraße) habe sie angehalten, weil das Mädchen die Straße überquerte. Ein entgegenkommendes Fahrzeug (weißer Kleinwagen) sei mit der Schülerin zusammengestoßen. Das Mädchen sei gestürzt, dann aber aufgestanden und Richtung Ernst-Barlach-Gymnasiums weiter gegangen. Die Autofahrerin in dem Kleinwagen habe zwar kurz gewartet - dann aber in Richtung Europaplatz davongefahren. Die Zeugin konnte sich das Kennzeichen merken. Die Ermittlungen zum Halter bzw. der Fahrerin dauern an. Das Mädchen, das bei dem Unfall möglicherweise auch verletzt wurde, konnte nur grob beschrieben werden. Demnach hatte sie längere dunkelblonde oder hellbraune Haare (vermutlich zu einem Zopf gebunden). Das Mädchen selbst oder wer Hinweise zu dem Unfall oder der Fahrerin des weißen Kleinwagens geben kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

