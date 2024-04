Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Drei Leichtverletzte bei Unfall an Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Zeppelinstraße/Halterner Straße sind am Mittwochnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden eine 46-jährige Frau aus Recklinghausen, eine 30-jährige Frau aus Recklinghausen und ein 5-jähigen Kind leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 30-jährige Recklinghäuserin gegen 15 Uhr auf der Halterner Straße in Richtung Marl unterwegs. Mit im Auto saß ihre 5-jährige Tochter. An der Kreuzung, die sie geradeaus überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der 46-Jährigen, die auf der Zeppelinstraße fuhr, um auf die L511 aufzufahren. Beide gaben an, bei "grün" gefahren zu sein. Zur weiteren Klärung wurden beide Autos sichergestellt. Die Frauen und das Kind wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt.

