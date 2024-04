Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zusammenstoß auf Radweg

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Am Alten Pfarrhaus/Franz-Emschermann-Straße sind am Mittwochnachmittag zwei Fahrradfahrerinnen zusammengestoßen. Eine 60-jährige Frau aus Gelsenkirchen wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 11-Jährige aus Marl auf dem Radweg Am Alten Pfarrhaus unterwegs. Gegen 15.05 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Franz-Emschermann-Straße zum Zusammenstoß mit der 60-Jährigen. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Der Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

