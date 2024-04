Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndungserfolg nach Einbruch in Kindergarten

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 35-Jährige aus Marl wird verdächtigt, in der Nacht auf Mittwoch in einen Kindergarten auf der Uhlandstraße eingebrochen zu sein. Ein Zeuge hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei verständigt. Der Täter konnte noch vor Ort ertappt werden, flüchtete aber zunächst. Ein Hubschrauber unterstützte bei der Suche nach dem Tatverdächtigen. Nachdem die Hubschrauber-Besatzung den Mann aus der Luft entdeckt hatte, konnte der 35-Jährige von den Kollegen "am Boden" festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 1.40 Uhr in den Kindergarten eingebrochen, indem er die Tür aufgehebelt hatte. Zuerst hatte er es offenbar auch an verschiedenen Fenstern versucht. Auch im Gebäude waren mehrere Türen aufgebrochen worden. Mutmaßliches Diebesgut - unter anderem ein iPad, eine Kamera und eine Musikbox - konnte auf dem Außengelände des Kindergartens gefunden und sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell