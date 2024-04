POL-RE: Gelsenkirchen/Kreis Recklinghausen/Bottrop: Nach Bundesligaspiel - 69 Tatverdächtige nach Ausschreitungen gesucht

Recklinghausen (ots) - Am 23.04.2024, gegen 20:50 Uhr, beabsichtigte ein Streifenteam der Polizei Bottrop, einen 21-jährigen Fahrzeugführer aus Gladbeck an der Friedrich-Ebert-Straße in Bottrop anzuhalten. Zuvor war den Einsatzkräften aufgefallen, dass das Kennzeichen an dem Pkw nicht zu dem Fahrzeug gehörte. Als die Streifenwagenbesatzung Anhaltezeichen gab, ...

