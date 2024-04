POL-RE: Waltrop: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots) - Am frühen Montagmorgen (04:15 Uhr) versuchten zwei unbekannte Männer einen Porsche an der Kreuzstraße zu entwenden. Ein Zeuge bemerkte die beiden Tatverdächtigen am Fahrzeug. Zu diesem Zeitpunkt war die Autotür bereits geöffnet und die Beleuchtung eingeschaltet. Als die Männer den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Aus dem Innenraum waren Teile der Armaturen ausgebaut. ...

