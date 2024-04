POL-RE: Bottrop: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Datteln: Unbekannte Täter sind am Samstagabend in ein Wohnhaus auf der Bülowstraße eingebrochen. Sie hebelten zwischen 18.30 Uhr und 1 Uhr in der Nacht eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räume. Nach ersten Angaben wurden unter anderem Schmuck, Taschenuhren und Bargeld gestohlen. Dorsten: Auf der Storcksbaumstraße wurde am Wochenende in eine Kirche eingebrochen. Die Tat passierte ...

