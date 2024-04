Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 22-Jähriger attackiert 23-Jährigen - Junger Mann in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Ein 22-jähriger Mann aus Marl sitzt in Untersuchungshaft, nachdem er am Samstagmorgen einen anderen jungen Mann angegriffen und bedroht haben soll. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte es zwischen den beiden Männern bereits im Vorfeld Streit gegeben. Am Samstagmorgen soll der 22-Jährige den 23-Jährigen am Creiler Platz, gegen 6.25 Uhr, geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Der Tatverdächtige flüchtet zunächst, konnte aber im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung konnten zwei Messer gefunden und sichergestellt werden. Der 22-Jährige leistete Widerstand und beleidigte bzw. bedrohte die Polizeibeamten. Die Staatsanwaltschaft Essen beantragte noch am Wochenende einen Untersuchungshaftbefehl, den das zuständige Amtsgericht antragsgemäß erließ und verkündete. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

