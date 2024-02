Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Feierlichkeiten am Rosenmontag: Bilanz der Hammer Polizei

Hamm (ots)

Aus polizeilicher Sicht verliefen die Feierlichkeiten am Marktplatz in der Hammer Innenstadt nach dem Rosenmontagsumzug friedlich. Die Polizei zeigte bis in die späten Abendstunden Präsenz.

Lediglich zwei Strafanzeigen haben die Einsatzkräfte aufgenommen: Am frühen Nachmittag stahl ein Unbekannter die Handtasche einer 28-jährigen Feiernden am Stadtbad. Am späten Abend dann schlug ein 22-Jähriger einen alkoholisierten 47-jährigen Mann, der zuvor vor einem Lokal auf der Südstraße randalierte.

Gegen 21 Uhr endete die Veranstaltung auf dem Marktplatz. Die Beamten mussten niemanden in Gewahrsam nehmen. (jes)

