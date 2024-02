POL-HAM: "Der Hammer Narr kennt keine Krise" - 22.000 Jecken feiern friedlich beim Rosenmontagsumzug in Hamm

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein Einfamilienhaus an der Hammer Straße war am Freitag, 9. Februar, gegen 21.50 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern. Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten der oder die Täter in die Räumlichkeiten des Wohnhauses, durchsuchten sie nach möglichem Diebesgut und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. ...

