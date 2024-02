POL-HAM: Einfamilienhaus in der Hammer Straße das Ziel von Einbrechern

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein geparkter BMW 435 wurde in der Nacht von Donnerstag, 8. Februar, auf Freitag, 9. Februar, vor einer Hofeinfahrt eines Hauses im Bereich Ziethenstraße gestohlen. Das weiße Coupé mit Hammer Kennzeichen ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Bei diesen Fahrzeugen erfolgt das Öffnen und Starten des Autos kontaktlos über Funkwellen. Die Diebe greifen das Funksignal von dem Schlüssel im Haus auf und gelangen so widerrechtlich in den ...

