Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ladendiebstahl

Daun (ots)

Am 15.11.2023 zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr gelang es bisher unbekannten Tätern die Schlösser der Zigarettenvitrinen im LIDL-Markt in Daun zu öffnen und somit in einem unbeobachteten Moment eine größere Menge an Zigaretten zu entwenden.

Es entstand ein Gesamtschade von über 1000 EUR.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell