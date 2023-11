Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl

Wiesbaum (ots)

Am 15.11.2023 gegen 13:30 Uhr wurde festgestellt, dass bisher unbekannte Täter die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer ausnutzend in ein Einfamilienhaus im Bereich des Birkenwegs in Wiesbaum eingedrungen sind.

Die Täter schlugen hierbei eine Scheibe ein und hebelten mehrere Türe auf.

Zur genauen Schadenshöhe und der Art und Weise des Diebesgutes können bisher noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

