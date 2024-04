Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Verkehrsunfall mit drei Verletzten nach kurzer Verfolgungsfahrt

Recklinghausen (ots)

Am 23.04.2024, gegen 20:50 Uhr, beabsichtigte ein Streifenteam der Polizei Bottrop, einen 21-jährigen Fahrzeugführer aus Gladbeck an der Friedrich-Ebert-Straße in Bottrop anzuhalten. Zuvor war den Einsatzkräften aufgefallen, dass das Kennzeichen an dem Pkw nicht zu dem Fahrzeug gehörte. Als die Streifenwagenbesatzung Anhaltezeichen gab, beschleunigte der Fahrer seinen Pkw und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Polizeistreife verfolgte den Pkw kurzfristig bis zur Devensstraße. Hier verunfallte der flüchtige Pkw im Kreuzungsbereich mit einem anderen Pkw. Der Fahrer des flüchtigen Wagens und die zwei Insassen des anderen beteiligten Pkw wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Zur Kontrolle wurden alle Personen mit Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden sichergestellt. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein Team der Polizei Bochum. Die Gesamtschadenshöhe steht bisher nicht fest.

