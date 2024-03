LPI-SLF: Ladendiebstahl - Täter gefasst

Neustadt an der Orla (ots) - Zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen brachen Unbekannte in das Jugendzenzentrum Am Gamsenteich in Neustadt an der Orla ein und verursachten darüber hinaus Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Den Spuren am Einsatzort zufolge drangen ein oder mehrere bislang Unbekannte mutmaßlich durch ein Seitenfenster ins Gebäudeinnere ein und entwendeten verschiedene Lebensmittel. Neben den ...

