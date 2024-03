Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Jugendzentrum: Zeugen gesucht

Neustadt an der Orla (ots)

Zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen brachen Unbekannte in das Jugendzenzentrum Am Gamsenteich in Neustadt an der Orla ein und verursachten darüber hinaus Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Den Spuren am Einsatzort zufolge drangen ein oder mehrere bislang Unbekannte mutmaßlich durch ein Seitenfenster ins Gebäudeinnere ein und entwendeten verschiedene Lebensmittel. Neben den Einbruchspuren entstand auch weiterhin nicht unerheblicher Sachschaden durch das Entleeren eines Feuerlöschers im Gebäude. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0068547 an die Polizei in Schleiz.

