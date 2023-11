Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeuge stellt Ladendieb - Festnahme

Niederkassel (ots)

Am Mittwochnachmittag (29. November) wurde ein 26-jähriger Ladendieb auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen. Gegen 15:00 Uhr betrat der 26-Jährige ein Lebensmittelgeschäft an der Provinzialstraße in Niederkassel-Mondorf. Nach Angaben des stellvertretenden Filialleiters hielt sich der Tatverdächtige rund zwei Stunden in dem Supermarkt auf und packte mehrere Lebensmittel in einen Einkaufskorb. Den gefüllten Warenkorb stellte er schließlich versteckt an einer nicht genutzten Kasse ab. Im Anschluss verließ er den Kassenbereich, griff nach dem zuvor abgestellten Warenkorb und ging ohne zu bezahlen aus dem Geschäft. Der Zeuge nahm die Verfolgung des 26-Jährigen auf und konnte ihn schließlich stellen. Der Tatverdächtige, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen war und einen Tag zuvor einen Ladendiebstahl in Köln begangen hatte, wurde von den hinzugerufenen Polizisten vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wird er am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Das Ergebnis steht noch aus. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls leiteten die Polizisten gegen ihn ein. (KS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell