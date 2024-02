Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Unfallflucht im Wedeler Innenstadtbereich - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (21.02.2024) ist es gegen 13:30 Uhr in der Mühlenstraße in Wedel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei wurde ein Betonpfosten am Fahrbahnrand aus der Verankerung gerissen.

Nach bisherigem Kenntnisstand soll sich ein dunkler Kleinwagen in Richtung der Innenstadt vom Unfallort entfernt haben.

Die Polizei Wedel ist nun auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Verursachers geben können.

Diese werden unter der Rufnummer 04103-5018-0 entgegengenommen.

