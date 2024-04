Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Kleinkind bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Bahnhofstraße sind am Mittwochnachmittag ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen. Ein 2-jähriges Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 36-jähriger Autofahrer aus Bottrop gegen 15.15 Uhr wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 51-jährigen Lkw-Fahrer aus Bottrop. Das Mädchen, das mit in dem Auto saß, wurde nach dem Unfall zur weiteren Behandlung/Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

