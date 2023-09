Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Bei einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Auto in der Ebertstraße in Karlsruhe erlitten am Mittwochmorgen zwei Personen leichte Verletzungen.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 42-jähriger Autofahrer gegen 07.45 Uhr die Gebhardstraße in Richtung Ebertstraße. An der Kreuzung bog der 42-Jährige mit seinem Ford nach links auf die Ebertstraße ein und stieß hierbei mit einer Straßenbahn zusammen, die von der Haltestelle Barbarossaplatz gerade losfuhr. Beide Insassen des Pkw erlitten Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe mehreren tausend Euro.

Die Verkehrspolizei sucht nun Zeugen, die insbesondere zu der Frage nach der Ampelschaltung zu diesem Zeitpunkt Auskunft geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

