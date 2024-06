Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Gegen Auto geprallt

Hohen Sachschaden hat eine Seniorin am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall im Kreuzäckerring angerichtet. Aus Richtung Warinstraße kommend prallte sie bei einem Fahrfehler wuchtig in einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten MINI. An ihrem Mercedes entstanden massive Schäden, die auf rund 20.000 Euro geschätzt werden, am MINI belaufen sich diese auf etwa 8.000 Euro. Die 81 Jahre alte Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt.

Friedrichshafen

Nach Parkrempler geflüchtet

Beschädigungen an der vorderen Stoßstange musste eine Autofahrerin feststellen, als sie am Mittwochnachmittag an ihren Pkw zurückkam, der auf dem Parkplatz des Bodenseecenters abgestellt war. Ein Unbekannter hatte den Mercedes EQC mutmaßlich zwischen 13.10 Uhr und 13.25 Uhr bei einem Parkmanöver touchiert und danach das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Einbruch in Wohnhaus

Die Abwesenheit der Bewohner haben Einbrecher genutzt, um in eine Doppelhaushälfte in der Carl-Benz-Straße in Manzell einzubrechen. Die Unbekannten verschafften sich im Tatzeitraum zwischen 8.6. und 19.6. Zutritt, durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Zum Diebesgut ist bislang nichts Näheres bekannt. Ob ein Tatzusammenhang zum Einbruch am vergangenen Wochenende im Nachtigallenweg besteht (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5803248 ), ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Tipps und Informationen rund um das Thema Einbruchsschutz finden Sie auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.k-einbruch.de .

Langenargen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rund 5.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 17.55 Uhr und 20.45 Uhr an einem Ford Fiesta angerichtet, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Bahnhofstraße stand. Nach dem Unfall, bei dem der rechte Außenspiegel sowie die Beifahrertüre erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden, fuhr der Verursacher davon, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Überlingen

Räuber verliert Handy bei der Flucht

Strafrechtliche Ermittlungen hat die Polizei Überlingen gegen zwei Jugendliche eingeleitet, die am Mittwochmorgen für einen Polizeieinsatz gesorgt haben. Einer der beiden soll einem 17-Jährigen am ZOB eine umgehängte Flagge gewaltsam entrissen und daraufhin das Weite gesucht haben. Der ungeschickte Tatverdächtige verlor auf seiner Flucht jedoch sein Handy, das der 17-Jährige fand und zur Feststellung der Identität des Jugendlichen an sich nahm. Kurz darauf kam dieser mit seinem Begleiter zurück und forderte unter der Aussprache von Drohungen sein Mobiltelefon zurück. Eine Polizeistreife traf die beiden jugendlichen Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung an. Beamte der Kriminalpolizei ermitteln nun unter anderem wegen des Verdachts eines Raubes und wegen Bedrohung.

Markdorf

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwochvormittag auf einem Parkplatz in der Hauptstraße offenbar mit einer Anhängerkupplung einen geparkten Pkw touchiert und danach das Weite gesucht. Der Schaden fiel bei einer polizeilichen Aufnahme eines vermeintlichen Parkremplers auf, als die Beamten feststellten, dass die Unfallschäden nicht übereinstimmten. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 beim Polizeiposten Salem zu melden.

Markdorf

Wuchtig aufgefahren

Ein Bedienungsfehler dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr in der Straße "Pfannenstiel" ereignet hat. Ein 75 Jahre alter Skoda-Fahrer erkannte, dass der Vorausfahrende aufgrund einer roten Ampel anhalten musste. Anstatt auf die Bremse zu treten, gab er jedoch versehentlich Gas und prallte in den BMW. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf insgesamt rund 15.000 Euro geschätzt.

