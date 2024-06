Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg/Weingarten

Katalysator-Diebstähle

Mehrere Katalysator-Diebstähle wurden am Mittwoch bei der Polizei angezeigt. Die Täter hoben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Karmeliterstraße und in der Lazarettstraße auf dem Parkplatz der Hochschule Fahrzeuge an und trennten den Katalysator mit einem Schneidegerät heraus. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere tausend Euro beziffert. Personen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, mögen sich bitte unter Tel. 0751/803-3333 oder -6666 bei der Polizei melden.

Ravensburg

Radfahrer übersehen - Unfall

Ein 31-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Wangener Straße leicht verletzt worden. Der Radler wollte vom Schornreuteweg geradeaus in Richtung Hinzistobler Straße fahren. Eine 20 Jahre alte Opel-Fahrerin übersah den 31-Jährigen, als sie von der Hinzistobler Straße nach links in die Wangener Straße abbiegen wollte. Aufgrund der Kollision stürzte der Fahrradfahrer und wurde zur Behandlung seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 1.500 Euro beziffert.

Ravensburg/Bad Waldsee

Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Die Polizei hat am Mittwoch auf der B 33 bei Dürnast sowie auf der B 30 am Ausbauende bei Gaisbeuren Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt müssen fast 50 Verkehrsteilnehmer mit Verwarn- und Bußgeldern rechnen. Darunter war rund ein Fünftel der Betroffenen zu schnell unterwegs: ein Motorradfahrer wurde bei erlaubten 70 km/h mit über 100 km/h gemessen und muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Rund die Hälfte der betroffenen Fahrzeuglenker müssen ein Verwarngeld bezahlen, weil sie nicht angegurtet waren. Ein Bußgeld kommt auf einen Autofahrer zu, weil er sein Kind nicht richtig angeschnallt hatte. Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer war nicht nur ohne Gurt, sondern auch deutlich zu schnell unterwegs. Zehn Autofahrer bedienten verbotenerweise ihr Mobiltelefon am Steuer und müssen daher mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Punkt im Verkehrssünderregister rechnen.

Wangen

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Mittelschwere Verletzungen hat ein 25-Jähriger bei einer Auseinandersetzung am Mittwoch gegen 23.30 Uhr in einem Wohnheim in der Zeppelinstraße erlitten. Mehrere Männer gerieten in Streit, der in eine handgreifliche Auseinandersetzung gipfelte. Dabei wurde der 25-Jährige von einem 20 Jahre alten Tatverdächtigen mutmaßlich mit einem scharfkantigen Gegenstand angegriffen. Der 24-jährige Begleiter des 25-Jährigen wurde ebenfalls angegriffen und geschlagen. Der Tatverdächtige flüchtete nach der Tat und konnte von der Polizei nach einer groß angelegten Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingebunden war, gegen 3 Uhr im Bereich des Bahnhofs festgenommen werden. Der 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und konnte dieses nach ambulanter Behandlung inzwischen wieder verlassen. Die Hintergründe der Tat sowie die Beteiligung weiterer Personen sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Isny

Mann wird Opfer von Geldanlagebetrug - Polizei warnt

Über 60.000 Euro hat ein 66 Jahre alter Mann in den letzten Wochen bei einer vermeintlichen Geldanlage verloren. Über soziale Medien stieß das Opfer auf eine verlockend klingende Anlagemöglichkeit in Kryptowährung. Da ihm die Unbekannten immer höhere Renditen versprachen, überwies er trotz einer Warnung seiner Hausbank mehrmals Geld auf ein ausländisches Konto. Als ihm Zweifel an der Seriosität aufkamen, erstattete der 66-Jährige Anzeige bei der Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen Bandenbetrugs und warnen erneut vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Seien Sie vorsichtig bei utopisch hohen Erträgen oder Gewinnversprechen. Die Betrüger fordern beispielsweise immer mehr Geld für angebliche Gebühren. Im Gegenzug erhöhen sie den vermeintlichen Gewinn oder Ertrag, den die Opfer allerdings nie ausbezahlt bekommen. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Leutkirch

DNA-Spur überführt Einbrecher

Nach dem Einbruch in eine Gaststätte im Bereich des Bahnhofs Anfang April (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5753349) hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Eine am Tatort zurückgelassene DNA-Spur führte die Ermittler zu dem 37-Jährigen. Dieser wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell