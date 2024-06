Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zweite gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 19.06.2024

Waldburg (Landkreis Ravensburg) (ots)

Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Haft

Der 25-Jährige, der im Verdacht steht, am Dienstagvormittag einen 85-jährigen Familienangehörigen erschossen zu haben (wir berichteten), befindet sich in Haft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg hat der zuständige Haftrichter am Mittwochnachmittag Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen wegen Totschlags erlassen und diesen in Vollzug gesetzt. Seither befindet sich der 25-Jährige, der bislang keine Angaben zur Sache gemacht hat, in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1332

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Hier unsere Pressemitteilung vom 19.06.2024, 10.34 Uhr:

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 19.06.2024

Waldburg (Landkreis Ravensburg)

Tatverdächtiger tötet Familienangehörigen

Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts hat das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 25-Jährigen eingeleitet, der im Verdacht steht, am Dienstagvormittag einen 85-jährigen Familienangehörigen in dessen Wohnhaus bei Waldburg erschossen zu haben. Der 25-Jährige wählte kurz nach der Tat selbst den Notruf und wurde von Polizeibeamten ohne Gegenwehr festgenommen. Die Tatwaffe beschlagnahmten die Ermittler. Das Motiv ist noch unklar. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell