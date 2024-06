Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mann leistet bei Festnahme Widerstand und muss mit mehreren Anzeigen rechnen

Mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 29-Jährigen zu, der am Montagmorgen negativ in der Landeserstaufnahmeeinrichtung aufgefallen ist. Der 29-Jährige sorgte für einen Polizeieinsatz, nachdem er sich offensichtlich stark alkoholisiert vor einer Security-Mitarbeiterin entblößt und an sich manipuliert sowie sich aggressiv verhalten hatte. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand gegen die Einsatzkräfte der Polizei und sprach Beleidigungen und Drohungen gegen die anwesenden Sicherheitsdienstmitarbeiter aus. Der 29-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. Wie sich im Rahmen der weiteren polizeilichen Überprüfungen herausstellte, kommt der 29-Jährige zudem für den Diebstahl eines Geldbeutels aus einem unverschlossenen Pkw am Bahnhof in Betracht. Die Tat wurde in derselben Nacht gegen 2 Uhr bei der Polizei angezeigt.

Sigmaringen

Nach Unfall Führerschein beschlagnahmt

Nach einem Verkehrsunfall in der Fürstin-Margarete-Straße am Dienstagmittag haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft den Führerschein des Verursachers beschlagnahmt. Der 18-jährige VW-Fahrer wollte nach bisherigen Erkenntnissen dem Gegenverkehr ausweichen und prallte dabei in einen geparkten Renault. Beim Zurücksetzen touchierte er zudem einen ebenfalls geparkten Mercedes, anschließend fuhr der junge Mann davon. Zeugen hatten den Unfall, bei dem Sachschaden von schätzungsweise rund 5.000 Euro entstanden ist, beobachtet, der Unfallfahrer kehrte erst kurze Zeit später an die Unfallstelle zurück. Gegen den 18-Jährigen, der sich umgehend um die Schadensregulierung hätte kümmern müssen, wurde deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet. Seinen Führerschein musste er fürs Erste abgeben.

Bad Saulgau

Autofahrer prallt gegen Straßenlaterne - Fahrer muss reanimiert werden

Aufgrund gesundheitlicher Probleme ist am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr in der Werderstraße ein BMW-Fahrer von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Während der Fahrer umgehend reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht werden musste, blieb die Beifahrerin unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die örtliche Feuerwehr und Notfallseelsorger vor Ort im Einsatz.

Meßkirch

Polizeiposten ermittelt nach Einbrüchen

Nach mehreren Einbrüchen im Bereich Meßkirch hat der Polizeiposten Meßkirch Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte sind zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen in einen Maler- und Lackierbetrieb in der Daimlerstraße sowie in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Natursteingeschäft in der Straße "Am Mühlkanal" eingebrochen. Die Täter hatten es bei beiden Taten offensichtlich auf Bargeld und andere Wertsachen abgesehen, mussten jedoch ohne nennenswerte Beute wieder flüchten. Hinterlassen haben sie dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden darüber hinaus drei Gartenhäuser in einer Schrebergartenanlage in der Igelswieser Straße aufgebrochen. Personen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Personen beobachtet oder anderweitige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 auf dem Polizeiposten in Meßkirch zu melden.

