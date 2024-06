Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer von Pkw erfasst

Verletzungen hat ein Radfahrer erlitten, nachdem er am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr in der Hirschlatter Straße von einer Autofahrerin übersehen wurde. Die 51-Jährige wollte mit ihrem Renault nach links in die Fohlenstraße abbiegen. Offenbar geblendet von der tiefstehenden Sonne übersah sie den entgegenkommenden Radler. Dieser prallte mit geringer Geschwindigkeit auf den Pkw und wurde auf die Motorhaube aufgeladen. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf knapp 3.000 Euro geschätzt.

Meckenbeuren

Zusammenstoß zweier Autos

Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Autos ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 8.15 Uhr in der Eschacher Straße ereignet hat. Ein 37 Jahre alter VW-Fahrer war auf der Straße "Im Eschle" unterwegs und missachtete an der Einmündung zur B 467 die Vorfahrt eines 46 Jahre alten Opel-Lenkers, der in Richtung Liebenau fuhr. Bei der Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt. Um die Autos kümmerten sich Abschleppdienste.

Friedrichshafen

Fahrzeugbrand

Zum Brand eines Autos rückten Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend auf die Bundesstraße 31 aus. Während der Fahrt in Richtung Lindau hatten die Insassen des Audi bereits Rauch aus dem Motorraum bemerkt, woraufhin der Fahrer den Wagen auf die Abfahrt FN-Ost lenkte und abstellte. Dort fing der A3 rasch Feuer und stand beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte einen wirtschaftlichen Totalschaden jedoch nicht verhindern. Dieser wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn wurde beim Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Friedrichshafen

Auffahrunfall - Unfallbeteiligter fährt davon

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 21.50 Uhr in der Ailinger Straße ermittelt die Polizei. Ein 63 Jahre alter Mercedes-Fahrer war in Richtung Paulinenstraße unterwegs und musste wegen eines unachtsam die Fahrbahn kreuzenden E-Scooter-Lenkers stark abbremsen. Eine 17 Jahre alte Motorroller-Fahrerin erkannte dies offenbar zu spät, fuhr hinten auf den Pkw auf und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungsdienst brachte die Jugendliche in eine Klinik. Der Sachschaden wird an den Fahrzeugen auf mehrere hundert Euro beziffert. Der Fahrer des E-Scooters setzte seine Fahrt einfach fort. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

