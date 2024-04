Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zwei Spiegelunfälle bei denen sich der Verursachende entfernte

Straßenhaus (ots)

Am Dienstag, den 16.04.2024, zwischen 13:40 Uhr - 15:45 Uhr kam es in Straßenhaus zu einem Verkehrsunfall bei dem ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Raiffeisenstraße (B256) in Fahrtrichtung Oberhonnefeld-Gierend befuhr und im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Fahrzeugs abriss. Der Unfallverursachende entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Darüber hinaus ereignete sich etwa um 14:00 Uhr des selben Tages ein Verkehrsunfall auf der B256 zwischen Straßenhaus und Bonefeld (etwa in Höhe des Tannenhofs), bei dem zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr jeweils mit ihren linken Außenspiegeln kollidierten. Einer der beiden Unfallbeteiligten entfernte sich in Fahrtrichtung Straßenhaus unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell