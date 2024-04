Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall aufgrund Sekundenschlaf

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 15.04.2024 wurde gegen 16:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Alteck gemeldet, ein PKW liege im Seitengraben, ein Fahrzeug stehe auf der falschen Richtungsfahrbahn. Vor Ort gab der 57jährige Geschädigte an, dass er mit seinem PKW in Richtung Anhausen fuhr. Plötzlich sei der in der Gegenrichtung fahrende PKW auf seine Fahrbahn gelenkt. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, sei er nach rechts ausgewichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Er kam im Straßengraben zu stehen. Der Unfallverursacher fuhr noch einige Meter auf der für ihn falschen Richtungsfahrbahn weiter und kam dann auch zum Stehen. Der 61jährige Unfallverursacher gab an, dass er wohl am Steuer eingeschlafen sei, er könne sich an den Unfallhergang nicht mehr erinnern. Die L258 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leichtverletzt zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 20000 Euro.

